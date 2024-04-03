Семен Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1771
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Илья Борисович
Мать: Домна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мартин Семенович
Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Семеновна
Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Семеновна
Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна
Рождение ребёнка
1770
Сын: Семен Семенович
Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Семеновна
Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна
Смерть
1771