Семен Ильич 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Семен Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1771

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Илья Борисович

Мать: Домна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Анцупова) Аксинья Архиповна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мартин Семенович

Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Семеновна

Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Семеновна

Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна

Рождение ребёнка
1770

Сын: Семен Семенович

Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдокия Семеновна

Мать ребёнка: (Анцупова) Аксинья Архиповна

Смерть
1771

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