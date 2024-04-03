(Анцупова) Аксинья Архиповна 1739 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Анцупова) Аксинья Архиповна

Место рождения

с.Снежеток Козловского уезда

Дата рождения

1739

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Анцупов Архип Федотович Однодворец

Мать: Анцупова Агафья Алексеевна

с.Снежеток Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семен Ильич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Мартин Семенович

Отец ребёнка: Семен Ильич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрона Семеновна

Отец ребёнка: Семен Ильич

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Прасковья Семеновна

Отец ребёнка: Семен Ильич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Семен Семенович

Отец ребёнка: Семен Ильич

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Евдокия Семеновна

Отец ребёнка: Семен Ильич

Смерть
Неизвестно

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