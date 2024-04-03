(Анцупова) Аксинья Архиповна
Место рожденияс.Снежеток Козловского уезда
Дата рождения1739
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
с.Снежеток Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семен Ильич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Мартин Семенович
Отец ребёнка: Семен Ильич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрона Семеновна
Отец ребёнка: Семен Ильич
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Прасковья Семеновна
Отец ребёнка: Семен Ильич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Семен Семенович
Отец ребёнка: Семен Ильич
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Евдокия Семеновна
Отец ребёнка: Семен Ильич
Смерть
Неизвестно