Илья Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
Дата смерти1752
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1734
Сын: Иван Ильич
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семен Ильич
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1737
Дочь: Евфимия (Афимья) Ильинична
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Дорофей Ильич
Мать ребёнка: Домна Федоровна
Смерть
1752