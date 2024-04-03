Илья Борисович 1704 — найти родственников по фамилии на Familio
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Илья Борисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1702 г.р.

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1734

Сын: Иван Ильич

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1736

Сын: Семен Ильич

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1737

Дочь: Евфимия (Афимья) Ильинична

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Дорофей Ильич

Мать ребёнка: Домна Федоровна

Смерть
1752

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