Иван Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1734
Дата смерти1800
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734
Отец: Илья Борисович
Мать: Домна Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1751
Сын: Василий Иванович
Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Александр Иванович
Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна
Рождение ребёнка
1762
Сын: Алексей Иванович
Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ипатий Иванович
Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Смерть
1800
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии