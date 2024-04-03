Иван Ильич 1734 — найти родственников по фамилии на Familio
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Иван Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1734

Дата смерти

1800

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1734

Отец: Илья Борисович

Мать: Домна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Терехова) Степанида Карповна

Рождение ребёнка
1751

Сын: Василий Иванович

Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Александр Иванович

Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Алексей Иванович

Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ипатий Иванович

Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: (Терехова) Степанида Карповна

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Смерть
1800
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

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