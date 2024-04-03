Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смерти1813
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Иван Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая
Рождение ребёнка
1776
Сын: Сидор Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая
Рождение ребёнка
1779
Сын: Денис Васильевич
Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая
Смерть
1813
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии