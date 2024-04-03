Василий Иванович 1751 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиВасилий Иванович

Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

1813

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Иван Ильич

Мать: (Терехова) Степанида Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Самсоновна Старшая

Рождение ребёнка
1772

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая

Рождение ребёнка
1774

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая

Рождение ребёнка
1776

Сын: Сидор Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая

Рождение ребёнка
1779

Сын: Денис Васильевич

Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая

Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая

Рождение ребёнка
1791

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Прасковья Самсоновна Старшая

Смерть
1813
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии

Мы используем куки для улучшения работы сайта.