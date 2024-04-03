(Терехова) Степанида Карповна
Место рождениясело Кривополянье Козловского уезда
Дата рождения1737
Дата смерти1785
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Терехов Однодворец Карп
Мать: не указана
село Кривополянье Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1751
Сын: Василий Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1755
Сын: Александр Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Рождение ребёнка
1762
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768
Сын: Ипатий Иванович
Отец ребёнка: Иван Ильич
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Христина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Ильич
Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Смерть
1785
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15