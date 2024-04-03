(Терехова) Степанида Карповна 1737 — найти родственников по фамилии на Familio
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(Терехова) Степанида Карповна

Место рождения

село Кривополянье Козловского уезда

Дата рождения

1737

Дата смерти

1785

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Терехов Однодворец Карп

Мать: не указана

село Кривополянье Козловского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1751

Сын: Василий Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1755

Сын: Александр Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Рождение ребёнка
1762

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

Сельцо Михайловка Иловайского стана Козловского уезда
Рождение ребёнка
1768

Сын: Ипатий Иванович

Отец ребёнка: Иван Ильич

сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии
Рождение ребёнка
1771

Дочь: Христина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Ильич

Сельцо Михайловка Змеевка Иловайского стана
Смерть
1785
сельцо Михайловка (Змеевка) Раненбургского уезда Рязанской губернии 5 янв 1889 Актовые записи о рождении и браке Снежетовского волисполкома. ГАЛО Ф.Р-2488, оп.1, д.80, л.15

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