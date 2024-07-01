Афанасьев Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандирякова Прасковья Фёдоровна
Мать ребёнка: Афанасьева Софья
Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Афанасьева Софья
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Еремеева Мария Фёдоровна
Мать ребёнка: Афанасьева Софья
Смерть
Неизвестно