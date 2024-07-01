Афанасьев Фёдор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьев Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Мать ребёнка: Афанасьева Софья

Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Афанасьева Софья

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Еремеева Мария Фёдоровна

Мать ребёнка: Афанасьева Софья

Смерть
Неизвестно

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