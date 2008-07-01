Сандирякова Прасковья Фёдоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Место рождения

Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

01.07.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1910 г.р.

Дети

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1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Афанасьев Фёдор

Мать: Афанасьева Софья

Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Андрей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сандирякова) Мария Андреевна

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандиряков Петр Андреевич

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Рождение ребёнка
Между 1951 и 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Рождение ребёнка
12.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1957

Сын: Сандиряков Иван Андреевич

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.07.2008
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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