Сандирякова Прасковья Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти01.07.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Афанасьев Фёдор
Мать: Афанасьева Софья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сандирякова) Мария Андреевна
Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сандиряков Петр Андреевич
Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1952
Рождение ребёнка
12.10.1954
Рождение ребёнка
04.03.1957
Сын: Сандиряков Иван Андреевич
Отец ребёнка: Сандиряков Андрей Захарович
Рождение ребёнка
24.12.1960
Смерть
01.07.2008
Похороны
Неизвестно