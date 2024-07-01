Сандиряков Андрей Захарович 1910 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сандиряков Андрей Захарович

Место рождения

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

20.01.1961

Пол

Мужской

Отец

1887 г.р.

Мать

Жена

Дети

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1957 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сандиряков Захар Егорович

Мать: Сандирякова (Захарова) Мария

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сандирякова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сандиряков Петр Андреевич

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
Между 1951 и 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Рождение ребёнка
12.10.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
04.03.1957

Сын: Сандиряков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.12.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
20.01.1961
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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