Сандиряков Андрей Захарович
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти20.01.1961
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сандирякова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сандиряков Петр Андреевич
Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
1944
Рождение ребёнка
Между 1951 и 1952
Рождение ребёнка
12.10.1954
Рождение ребёнка
04.03.1957
Сын: Сандиряков Иван Андреевич
Мать ребёнка: Сандирякова Прасковья Фёдоровна
Рождение ребёнка
24.12.1960
Смерть
20.01.1961
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно