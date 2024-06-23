Сандирякова (Захарова) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ерзумбаева (Сандирякова) Прасковья Захаровна
Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Сын: Сандиряков Андрей Захарович
Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Сандиряков Семен Захарович
Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Сандиряков Иван Захарович
Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович
Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1927
Сын: Сандиряков Михаил Захарович
Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно