Сандирякова (Захарова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сандирякова (Захарова) Мария

Место рождения

Елаур, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Елаур, Нурлатский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ерзумбаева (Сандирякова) Прасковья Захаровна

Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сандиряков Захар Егорович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Сандиряков Андрей Захарович

Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1918

Сын: Сандиряков Семен Захарович

Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Сандиряков Иван Захарович

Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович

Кошки, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
12.03.1927

Сын: Сандиряков Михаил Захарович

Отец ребёнка: Сандиряков Захар Егорович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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