село Вороний Куст, село Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019) — Familio

Вороний Куст

Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Самарская губерния, Самарский уезд
247Вороний Куст (Моисеевка), д. каз.при рч. Кармалке.1256061167178Мечеть магометанская 1.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Самарская губерния, Самарский уезд, Степно-Шенталинская волость
121. Вороний Куст (Моисеевка), деревня бывшая государственная, при речке Кармалке, дворов 74, жителей 443, мечеть

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ульяновская область, Новомалыклинский район
31462Вороний Кустсело54°18'с.ш.50°12'в.д.N-39-065

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ульяновская область, Новомалыклинский муниципальный район, Новочеремшанское сельское поселение
73627452111с Вороний Кустсело
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