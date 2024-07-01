Афанасьева Софья Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Афанасьева Софья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сандирякова Прасковья Фёдоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор

Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Фёдор

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Еремеева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор

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