Афанасьева Софья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сандирякова Прасковья Фёдоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор
Вороний Куст, Новомалыклинский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасьев Фёдор
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Еремеева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Афанасьев Фёдор