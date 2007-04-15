Еремеева Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти15.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Афанасьев Фёдор
Мать: Афанасьева Софья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Сын: Еремеев Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович
Рождение ребёнка
21.12.1953
Рождение ребёнка
29.08.1958
Смерть
15.04.2007
Похороны
Неизвестно