Еремеева Мария Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Еремеева Мария Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

15.04.2007

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Афанасьев Фёдор

Мать: Афанасьева Софья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Еремеев Алексей Макарович

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович

Рождение ребёнка
1952

Сын: Еремеев Владимир Алексеевич

Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Еремеев Алексей Макарович

Смерть
15.04.2007
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Похороны
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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