Еремеев Алексей Макарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Еремеева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
1952
Сын: Еремеев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
21.12.1953
Рождение ребёнка
29.08.1958
Смерть
Неизвестно