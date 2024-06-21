Еремеев Алексей Макарович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Еремеев Алексей Макарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Еремеева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
1952

Сын: Еремеев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна

Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
29.08.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Еремеева Мария Фёдоровна

Смерть
Неизвестно
Ерандаево, Кошкинский муниципальный район, Самарская область

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