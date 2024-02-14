Сиразов Галимзян
Место рожденияНурлат Буинского района
Дата рождения1915
Дата смерти2002
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Сайфетдинов Сиразетдин
Мать: (Низамова) Нагима
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сиразова Зарабану Вторая Жена
Бракосочетание
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
Сиразев Галимзян Списки призыва и демобилизации Тип документа: Списки призванных Дата рождения: __.__.1915 Дата призыва: 01.04.1942 Место призыва: Буинский РВК, Татарская АССР, Буинский р-н Воинское з... Показать все
Смерть
2002