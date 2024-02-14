Сиразова Ханузя Первая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразова Ханузя Первая Жена

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

1911

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галимзян

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галимзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразов Галимзян

Смерть
1975

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