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(Низамова) Нагима

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хамитов Низаметдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
1905

Сын: Сиразов Галлям

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
03.03.1907

Сын: Сиразов Фаттах Сиразетдинович

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
1915

Сын: Сиразов Галимзян

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Рождение ребёнка
20.07.1921

Сын: Сиразов Мирзазян

Отец ребёнка: Сайфетдинов Сиразетдин

Смерть
Неизвестно

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