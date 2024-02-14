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Хамитов Низаметдин

Место рождения

Верхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Валитов Халит

Мать: (Куручева) Маугифя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Низамова) Нагима

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Низамова) Шамсенагар

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низамов Хаматкарим

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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