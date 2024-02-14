Хамитов Низаметдин
Место рожденияВерхние Лащи, Янтугановская волость, Буинского уезда, Симбирской губернии
Дата рождения1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Валитов Халит
Мать: (Куручева) Маугифя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Низамова) Нагима
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Низамова) Шамсенагар
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низамов Хаматкарим
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно