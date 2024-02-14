Сиразова Зарабану Вторая Жена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиразова Зарабану Вторая Жена

Место рождения

д.Нурлаты Буинского района

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сиразов Галимзян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сиразов Галимзян

Смерть
Неизвестно

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