Куртыгин Николай Константинович
Место рожденияАнастасово.Чувашской АССР
Дата рождения13.11.1927
Дата смерти12.08.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927
Отец: Куртыгин Константин Васильевич
Мать: Куртыгина Агафья
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.04.1951
Сын: Куртыгин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Куртыгина Антонина Александровна
п.Сосновка.Чув.АССР
Рождение ребёнка
14.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куртыгина Антонина Александровна
г.Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.08.1981
Похороны
Неизвестно
Иркутская Область.г.Братск