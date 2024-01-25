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Куртыгин Николай Константинович

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Место рождения

Анастасово.Чувашской АССР

Дата рождения

13.11.1927

Дата смерти

12.08.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1927

Отец: Куртыгин Константин Васильевич

Мать: Куртыгина Агафья

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
19.04.1951

Сын: Куртыгин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Куртыгина Антонина Александровна

п.Сосновка.Чув.АССР
Рождение ребёнка
14.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куртыгина Антонина Александровна

г.Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина Антонина Александровна

Смерть
12.08.1981
Похороны
Неизвестно
Иркутская Область.г.Братск
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