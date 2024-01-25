Куртыгина (Васянина) Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куртыгина (Васянина) Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1940

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1927

Сын: Куртыгин Николай Константинович

Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1933

Дочь: Сехова Анна Костантиновна

Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Крайнова Антонина Константиновна

Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1938

Сын: Куртыгин Михаил Константинович

Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич

д.Анастасово.Чув.АССР
Рождение ребёнка
18.09.1940

Дочь: Лихоманова Римма Константиновна

Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич

Анастасово.Чувашской АССР
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Константин Васильевич

Смерть
31.12.1940
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