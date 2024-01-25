Куртыгина (Васянина) Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.11.1927
Сын: Куртыгин Николай Константинович
Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Сехова Анна Костантиновна
Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Крайнова Антонина Константиновна
Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1938
Сын: Куртыгин Михаил Константинович
Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич
д.Анастасово.Чув.АССР
Рождение ребёнка
18.09.1940
Дочь: Лихоманова Римма Константиновна
Отец ребёнка: Куртыгин Константин Васильевич
Анастасово.Чувашской АССР
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
31.12.1940