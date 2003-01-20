Куртыгина (Лезина) Антонина Александровна
Место рожденияд.Шульгино.Чув.АССР
Дата рождения02.03.1928
Дата смерти20.01.2003
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928
Отец: Лезин Александр Васильевич
Мать: Лезина Ольга Романовна
д.Шульгино.Чув.АССР
Рождение ребёнка
19.04.1951
Сын: Куртыгин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Куртыгин Николай Константинович
п.Сосновка.Чув.АССР
Рождение ребёнка
14.11.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Куртыгин Николай Константинович
г.Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.01.2003
Похороны
Неизвестно
Ирк.обл.г.Братск