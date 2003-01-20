Куртыгина (Лезина) Антонина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуртыгина (Лезина) Антонина Александровна

Куртыгина (Лезина) Антонина Александровна

avatar

Место рождения

д.Шульгино.Чув.АССР

Дата рождения

02.03.1928

Дата смерти

20.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1928

Отец: Лезин Александр Васильевич

Мать: Лезина Ольга Романовна

д.Шульгино.Чув.АССР
Рождение ребёнка
19.04.1951

Сын: Куртыгин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Куртыгин Николай Константинович

п.Сосновка.Чув.АССР
Рождение ребёнка
14.11.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Куртыгин Николай Константинович

г.Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Куртыгин Николай Константинович

Смерть
20.01.2003
Похороны
Неизвестно
Ирк.обл.г.Братск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close