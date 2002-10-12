Куртыгин Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуртыгин Владимир Николаевич

Куртыгин Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

п.Сосновка.Чув.АССР

Дата рождения

19.04.1951

Дата смерти

12.10.2002

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1951

Отец: Куртыгин Николай Константинович

Мать: Куртыгина Антонина Александровна

п.Сосновка.Чув.АССР
Рождение ребёнка
19.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
12.10.2002
Похороны
Неизвестно
Ирк.Обл.г.Братск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close