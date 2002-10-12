Куртыгин Владимир Николаевич
Место рожденияп.Сосновка.Чув.АССР
Дата рождения19.04.1951
Дата смерти12.10.2002
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.1951
п.Сосновка.Чув.АССР
Рождение ребёнка
19.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
12.10.2002
Похороны
Неизвестно
Ирк.Обл.г.Братск