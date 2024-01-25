Куртыгин Сергей Николаевич 14.11.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Куртыгин Сергей Николаевич

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Место рождения

г.Чебоксары

Дата рождения

14.11.1953

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953

Отец: Куртыгин Николай Константинович

Мать: Куртыгина (Лезина) Антонина Александровна

г.Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна

г.Братск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1975 по 1979
техникум
средне-техническое | техник-электромеханик КИП и А
Рождение ребёнка
22.04.1975

Дочь: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна

г.Братск
Рождение ребёнка
29.09.1979

Сын: Куртыгин Артем Сергеевич

Мать ребёнка: Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна

г.Братск

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