Куртыгин Сергей Николаевич
Место рожденияг.Чебоксары
Дата рождения14.11.1953
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1953
г.Чебоксары
Бракосочетание
Неизвестно
г.Братск
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1975 по 1979
техникум
средне-техническое | техник-электромеханик КИП и А
Рождение ребёнка
22.04.1975
Дочь: Полякова (Куртыгина) Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна
г.Братск
Рождение ребёнка
29.09.1979
Мать ребёнка: Куртыгина (Яковлева) Татьяна Ивановна
г.Братск