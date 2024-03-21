Новак Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1975
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Новак Флегоний
Рождение ребёнка
10.09.1920
Сын: Новак Михаил
Мать ребёнка: Новак Варвара
с.Нижняя Сыроватка Сумской области
Рождение ребёнка
1924
Рождение ребёнка
1926
Рождение ребёнка
1929
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Новак Варвара
Смерть
1975