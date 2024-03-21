Новак Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1975

Пол

Мужской

Отец

1858 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новак Флегоний

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1920

Сын: Новак Михаил

Мать ребёнка: Новак Варвара

с.Нижняя Сыроватка Сумской области
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Варвара

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Варвара

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новак Варвара

Смерть
1975
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