Новак Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новак Варвара

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1982

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павел

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1920

Сын: Новак Михаил

Отец ребёнка: Новак Андрей

с.Нижняя Сыроватка Сумской области
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Андрей

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Андрей

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новак Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новак Андрей

Смерть
1982
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