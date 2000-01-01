Новак Михаил
Место рожденияс.Нижняя Сыроватка Сумской области
Дата рождения10.09.1920
Дата смерти01.01.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920
Отец: Новак Андрей
Мать: Новак Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
Военный (воевал во второй мировой), Полковник
Бракосочетание
Около 1942
Жена: Новак (Шацких) Мария
Рождение ребёнка
24.10.1943
Дочь: Лаптева (Новак) Светлана
Мать ребёнка: Новак (Шацких) Мария
Рождение ребёнка
10.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новак (Шацких) Мария
Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
01.01.2000
Похороны
Неизвестно