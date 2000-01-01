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Новак Михаил

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Место рождения

с.Нижняя Сыроватка Сумской области

Дата рождения

10.09.1920

Дата смерти

01.01.2000

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1924 г.р.

Дети

1943 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1920

Отец: Новак Андрей

Мать: Новак Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
Военный (воевал во второй мировой), Полковник
Бракосочетание
Около 1942

Жена: Новак (Шацких) Мария

Рождение ребёнка
24.10.1943

Дочь: Лаптева (Новак) Светлана

Мать ребёнка: Новак (Шацких) Мария

Рождение ребёнка
10.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новак (Шацких) Мария

Клинцы, город Клинцы, Брянская область
Смерть
01.01.2000
Похороны
Неизвестно

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