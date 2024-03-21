Новак Флегоний
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1932
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Отец: Новак Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новак Павел
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новак Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новак) Устинья
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новак) Матрена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новак Андрей
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1932