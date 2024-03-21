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Новак Флегоний

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Добавил:

БН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Новак Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Павел

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новак) Устинья

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новак) Матрена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новак Андрей

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1932

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