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Карева Александра

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Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

09.11.1925

Дата смерти

15.01.1991

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925

Отец: Карев Евсей Никифорович

Мать: Карева Ефимия

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Бракосочетание
26.10.1946

Муж: Карев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
20.02.1947

Сын: Карев Николай

Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев ?

Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев ?

Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич

Смерть
15.01.1991
Москва
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