Карева Александра
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рождения09.11.1925
Дата смерти15.01.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1925
Отец: Карев Евсей Никифорович
Мать: Карева Ефимия
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Бракосочетание
26.10.1946
Рождение ребёнка
20.02.1947
Сын: Карев Николай
Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карев ?
Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карев ?
Отец ребёнка: Карев Иван Николаевич
Смерть
15.01.1991
Москва