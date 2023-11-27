Карев Иван Николаевич
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рождения18.05.1926
Дата смерти26.03.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1926
Отец: Карев Николай
Мать: Карева Елена
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Военная награда
29.08.1944
г. Белосток
медаль "ЗА ОТВАГУ"
Бракосочетание
26.10.1946
Жена: Карева Александра
Рождение ребёнка
20.02.1947
Сын: Карев Николай
Мать ребёнка: Карева Александра
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карев ?
Мать ребёнка: Карева Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карев ?
Мать ребёнка: Карева Александра
Смерть
26.03.1960
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.