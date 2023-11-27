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Карев Иван Николаевич

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Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

18.05.1926

Дата смерти

26.03.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1926

Отец: Карев Николай

Мать: Карева Елена

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Военная награда
29.08.1944
г. Белосток
медаль "ЗА ОТВАГУ"
Бракосочетание
26.10.1946

Жена: Карева Александра

Рождение ребёнка
20.02.1947

Сын: Карев Николай

Мать ребёнка: Карева Александра

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев ?

Мать ребёнка: Карева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карев ?

Мать ребёнка: Карева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Карева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Карева Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Карева Александра

Смерть
26.03.1960
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
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