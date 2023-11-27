Карева (Горюшина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карева (Горюшина) Елена

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Место рождения

село Павловка, Инжавинский р-н, Тамбовская обл

Дата рождения

1895

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Горюшин Петр

Мать: не указана

село Павловка, Инжавинский р-н, Тамбовская обл
Рождение ребёнка
1910

Сын: Карев Дмитрий

Отец ребёнка: Карев Николай

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Карев Николай

Рождение ребёнка
18.05.1926

Сын: Карев Иван Николаевич

Отец ребёнка: Карев Николай

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Смерть
1978
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