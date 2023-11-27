Карева (Горюшина) Елена
Место рождениясело Павловка, Инжавинский р-н, Тамбовская обл
Дата рождения1895
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Горюшин Петр
село Павловка, Инжавинский р-н, Тамбовская обл
Рождение ребёнка
1910
Сын: Карев Дмитрий
Отец ребёнка: Карев Николай
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Карев Николай
Рождение ребёнка
18.05.1926
Отец ребёнка: Карев Николай
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Смерть
1978