Карев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карев Николай

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Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

20.02.1947

Дата смерти

28.04.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1947

Отец: Карев Иван Николаевич

Мать: Карева Александра

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
1974

Дочь: Минина Ольга

Мать ребёнка: Карева Надежда

Рождение ребёнка
1977

Дочь: Феофанова Екатерина

Мать ребёнка: Карева Надежда

Смерть
28.04.2021
г.Николаев, Украина
Причина смерти: Ковид19
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