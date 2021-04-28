Карев Николай
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рождения20.02.1947
Дата смерти28.04.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1947
Отец: Карев Иван Николаевич
Мать: Карева Александра
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
1974
Дочь: Минина Ольга
Мать ребёнка: Карева Надежда
Рождение ребёнка
1977
Дочь: Феофанова Екатерина
Мать ребёнка: Карева Надежда
Смерть
28.04.2021
г.Николаев, Украина
Причина смерти: Ковид19