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Карев Евсей Никифорович

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Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

1905

Дата смерти

Между 1933 и 1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Карев Никифор Сергеевич

Мать: Карева ?

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Бракосочетание
29.10.1924

Жена: Карева Ефимия

Рождение ребёнка
09.11.1925

Дочь: Карева Александра

Мать ребёнка: Карева Ефимия

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
?.12.1927

Сын: Карев Павел Евсеевич

Мать ребёнка: Карева Ефимия

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
10.03.1930

Дочь: Лаптева Мария Евсеевна

Мать ребёнка: Карева Ефимия

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
15.07.1932

Дочь: Зобова Екатерина

Мать ребёнка: Карева Ефимия

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Смерть
Между 1933 и 1936
Причина смерти: репрессирован
Похороны
Неизвестно
неизвестно
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