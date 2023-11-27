Карев Евсей Никифорович
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рождения1905
Дата смертиМежду 1933 и 1936
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Карев Никифор Сергеевич
Мать: Карева ?
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Бракосочетание
29.10.1924
Жена: Карева Ефимия
Рождение ребёнка
09.11.1925
Дочь: Карева Александра
Мать ребёнка: Карева Ефимия
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
?.12.1927
Сын: Карев Павел Евсеевич
Мать ребёнка: Карева Ефимия
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
10.03.1930
Дочь: Лаптева Мария Евсеевна
Мать ребёнка: Карева Ефимия
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
15.07.1932
Дочь: Зобова Екатерина
Мать ребёнка: Карева Ефимия
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Смерть
Между 1933 и 1936
Причина смерти: репрессирован
Похороны
Неизвестно
неизвестно