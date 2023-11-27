Зобова (Карева) Екатерина
Место рождениясело Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Дата рождения15.07.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1932
Отец: Карев Евсей Никифорович
Мать: Карева Ефимия
село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Люба
Отец ребёнка: Зобов Владимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Александр
Отец ребёнка: Зобов Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зобов Владимир
Смерть
Неизвестно