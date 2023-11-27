Зобова (Карева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобова (Карева) Екатерина

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Место рождения

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.

Дата рождения

15.07.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1932

Отец: Карев Евсей Никифорович

Мать: Карева Ефимия

село Леонтьевка Инжавинский р-н Тамбовской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Люба

Отец ребёнка: Зобов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр

Отец ребёнка: Зобов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зобов Владимир

Смерть
Неизвестно
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