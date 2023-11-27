Зобов Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зобов Владимир

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Место рождения

г.Петрозаводск Республика Карелия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

г.Петрозаводск Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смирнова Люба

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зобов Александр

Мать ребёнка: Зобова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зобова Екатерина

Смерть
Неизвестно
г.Петрозаводск Республика Карелия
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