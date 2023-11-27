Зобов Владимир
Место рожденияг.Петрозаводск Республика Карелия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
г.Петрозаводск Республика Карелия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смирнова Люба
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зобов Александр
Мать ребёнка: Зобова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зобова Екатерина
Смерть
Неизвестно
г.Петрозаводск Республика Карелия