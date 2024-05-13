Оболонина (Ребинина) София Антоновна 1742 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742

Отец: Ребинин Антон Иванович

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1759

Муж: Оболонин Семен Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Оболонин Максим Семенович

Отец ребёнка: Оболонин Семен Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Оболонин Никифор Семенович

Отец ребёнка: Оболонин Семен Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Оболонин Борис Семенович

Отец ребёнка: Оболонин Семен Андреевич

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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