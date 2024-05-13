Оболонина (Ребинина) София Антоновна
Место рождения
Дата рождения1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1742
Отец: Ребинин Антон Иванович
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1759
Рождение ребёнка
1760
Сын: Оболонин Максим Семенович
Отец ребёнка: Оболонин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1763
Сын: Оболонин Никифор Семенович
Отец ребёнка: Оболонин Семен Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Отец ребёнка: Оболонин Семен Андреевич
Смерть
Неизвестно