Оболонин Семен Андреевич 1744 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболонин Семен Андреевич

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1744

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1759

Жена: Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Оболонин Максим Семенович

Мать ребёнка: Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Оболонин Никифор Семенович

Мать ребёнка: Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1770

Сын: Оболонин Борис Семенович

Мать ребёнка: Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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