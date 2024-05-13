Оболонин Семен Андреевич
Место рождения
Дата рождения1744
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1759
Рождение ребёнка
1760
Сын: Оболонин Максим Семенович
Мать ребёнка: Оболонина (Ребинина) София Антоновна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Оболонин Никифор Семенович
Мать ребёнка: Оболонина (Ребинина) София Антоновна
Рождение ребёнка
1770
Мать ребёнка: Оболонина (Ребинина) София Антоновна
Смерть
Неизвестно