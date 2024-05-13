Оболонин Никифор Семенович 1763 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболонин Никифор Семенович

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Оболонин Семен Андреевич

Мать: Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна

Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1786

Дочь: (Оболонина) Анна Никифоровна

Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Оболонин Артамон Никифорович

Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Оболонина) Евдокия Никифоровна

Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Оболонин Алексей Никифорович

Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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