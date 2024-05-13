Оболонин Никифор Семенович
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1786
Дочь: (Оболонина) Анна Никифоровна
Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна
Рождение ребёнка
1788
Сын: Оболонин Артамон Никифорович
Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Оболонина) Евдокия Никифоровна
Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Оболонин Алексей Никифорович
Мать ребёнка: Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна
Смерть
Неизвестно