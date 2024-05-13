Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна 1765 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна

Место рождения

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Казачья Лисица, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оболонин Никифор Семенович

Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1786

Дочь: (Оболонина) Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Оболонин Артамон Никифорович

Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1790

Дочь: (Оболонина) Евдокия Никифоровна

Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Оболонин Алексей Никифорович

Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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