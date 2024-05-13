Оболонина (Павлова) Марина Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
10.12.1786
Дочь: (Оболонина) Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1788
Сын: Оболонин Артамон Никифорович
Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1790
Дочь: (Оболонина) Евдокия Никифоровна
Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Оболонин Алексей Никифорович
Отец ребёнка: Оболонин Никифор Семенович
Смерть
Неизвестно