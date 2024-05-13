Оболонин Максим Семенович
Место рождения
Дата рождения1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1780
Дочь: (Оболонина) Марина Максимовна
Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1784
Дочь: (Оболонина) Евдокия Максимовна
Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Оболонина) Мелания Максимовна
Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна
Рождение ребёнка
1792
Сын: Оболонин Стефан Максимович
Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна
Смерть
Неизвестно