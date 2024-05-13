Оболонин Максим Семенович 1760 — найти родственников по фамилии на Familio
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Оболонин Максим Семенович

Место рождения

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1760

Отец: Оболонин Семен Андреевич

Мать: Оболонина (Ребинина) София Антоновна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Гришино, Бахмутский уезд, Екатеринославская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1779

Жена: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: (Оболонина) Марина Максимовна

Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: (Оболонина) Евдокия Максимовна

Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Оболонина) Мелания Максимовна

Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Оболонин Стефан Максимович

Мать ребёнка: Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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