Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна
Место рожденияДорогощь, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Отец: не указан
Мать: не указана
Дорогощь, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Марина Максимовна
Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович
Упоминание
03.05.1782
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Мелания Максимовна
Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович
Рождение ребёнка
1792
Сын: Оболонин Стефан Максимович
Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович
Упоминание
03.06.1795
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно