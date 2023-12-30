Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболонина (Бочурчина) Елена Ивановна

Место рождения

Дорогощь, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Дорогощь, Хотмыжский уезд, Курская губерния, Российская империя
Бракосочетание
1779

Муж: Оболонин Максим Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Марина Максимовна

Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
03.05.1782
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Мелания Максимовна

Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Оболонин Стефан Максимович

Отец ребёнка: Оболонин Максим Семенович

Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Упоминание
03.06.1795
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Место жительства
Неизвестно
Никитское, Борисовский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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