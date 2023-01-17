село Дорогощь, село Дорогощь, Грайворонский, Белгородская область (на 2019) — Familio

Дорогощь

Грайворонский, Белгородская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Грайворонский уезд
531Дорогощ (Камышина), с. каз. и вл.при рч. Ворсклице.12станов. кварт.151609585Церковь православная 1. Училище. Ярмарка.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Грайворонский уезд, Дорогощанская волость
225. Дорогощ (Камышино), село бывшее владельческое и государственное, при речке Ворсклице, дворов 214, жителей 1350, волостное правление (уездный город в 12 верстах), цер Показать все

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Белгородская область, Грайворонский район
115644Дорогощьсело50°35'35°34'M-36-060

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Белгородская область, Грайворонский
14725000171с Дорогощьсело
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