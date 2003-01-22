Зелянина (Канева) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения28.11.1932
Дата смерти22.01.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.06.1954
Дочь: Никишина Любовь Георгиевна
Отец ребёнка: Георгий
Рождение ребёнка
18.06.1970
Дочь: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Зелянин Анатолий Геннадьевич
Рождение ребёнка
23.02.1973
Дочь: Пронина (Зелянина) Лариса Анатольевна
Отец ребёнка: Зелянин Анатолий Геннадьевич
Смерть
22.01.2003