Зелянина (Канева) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗелянина (Канева) Александра Ивановна

Зелянина (Канева) Александра Ивановна

Место рождения

Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

28.11.1932

Дата смерти

22.01.2003

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1932

Отец: Канев Иван Семёнович

Мать: Канева (Таратина) Анна Евлогиевна

Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зелянин Анатолий Геннадьевич

Рождение ребёнка
12.06.1954

Дочь: Никишина Любовь Георгиевна

Отец ребёнка: Георгий

Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
18.06.1970

Дочь: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Зелянин Анатолий Геннадьевич

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.02.1973

Дочь: Пронина (Зелянина) Лариса Анатольевна

Отец ребёнка: Зелянин Анатолий Геннадьевич

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Смерть
22.01.2003
Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Мы используем куки для улучшения работы сайта.