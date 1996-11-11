Канева (Таратина) Анна Евлогиевна
Место рождения
Дата рождения04.11.1907
Дата смерти11.11.1996
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1907
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Канева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
14.03.1927
Дочь: Канева Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
28.11.1932
Дочь: Зелянина (Канева) Александра Ивановна
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
01.08.1937
Сын: Канев Иван Иванович
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
12.03.1941
Дочь: Канева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1950
Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович
Смерть
11.11.1996
Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ