Канева (Таратина) Анна Евлогиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Таратина) Анна Евлогиевна

Место рождения

Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

04.11.1907

Дата смерти

11.11.1996

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1907

Отец: Таратин Евлогий Афанасьевич

Мать: Таратина (Немнюгина) Авдотья

Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Канева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
14.03.1927

Дочь: Канева Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1930

Сын: Канев Митрофан Иванович

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
28.11.1932

Дочь: Зелянина (Канева) Александра Ивановна

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
01.08.1937

Сын: Канев Иван Иванович

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
12.03.1941

Дочь: Канева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Рождение ребёнка
1950

Сын: Канев Николай Иванович

Отец ребёнка: Канев Иван Семёнович

Смерть
11.11.1996
Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

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