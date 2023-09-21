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Зелянин Анатолий Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1950

Дата смерти

21.09.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1950

Отец: Зелянин Геннадий Алексеевич

Мать: Зелянина (Хатанзейская) Ульяна Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зелянина (Канева) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1970

Дочь: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Зелянина (Канева) Александра Ивановна

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
23.02.1973

Дочь: Пронина (Зелянина) Лариса Анатольевна

Мать ребёнка: Зелянина (Канева) Александра Ивановна

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Смерть
21.09.2023

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