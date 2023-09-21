Зелянин Анатолий Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1950
Дата смерти21.09.2023
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1950
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.06.1970
Дочь: Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна
Мать ребёнка: Зелянина (Канева) Александра Ивановна
Рождение ребёнка
23.02.1973
Дочь: Пронина (Зелянина) Лариса Анатольевна
Мать ребёнка: Зелянина (Канева) Александра Ивановна
Смерть
21.09.2023