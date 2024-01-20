Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна

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Место рождения

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ

Дата рождения

18.06.1970

Пол

Женский

Добавил:

ДН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1970

Отец: Зелянин Анатолий Геннадьевич

Мать: Зелянина (Канева) Александра Ивановна

Нижняя Пеша, Муниципальный район Заполярный район, Ненецкий автономный округ
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трофимов Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Александр

Рождение ребёнка
16.04.1988

Сын: Богданов Денис Александрович

Отец ребёнка: Богданов Александр

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ
Рождение ребёнка
09.10.1993

Сын: Трофимов Владислав Владимирович

Отец ребёнка: Трофимов Владимир Владимирович

Нарьян-Мар, город Нарьян-Мар, Ненецкий автономный округ

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