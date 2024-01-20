Трофимова (Зелянина) Елена Анатольевна
Место рождения
Дата рождения18.06.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1970
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Богданов Александр
Рождение ребёнка
16.04.1988
Сын: Богданов Денис Александрович
Отец ребёнка: Богданов Александр
Рождение ребёнка
09.10.1993
Сын: Трофимов Владислав Владимирович
Отец ребёнка: Трофимов Владимир Владимирович