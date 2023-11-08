деревня Таратинское, Мезенский уезд, Архангельская губерния (на 1907) — Familio

Таратинское

Мезенский уезд, Архангельская губерния (на 1907)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Архангельской губернии 1905 года

Официальные названияМестные названияРод селенияКакого сельского обществаПоложениеЖилых дворовМужчинЖенщинК какому приходу
Архангельская губерния, Мезенский уезд, Несская волость
Таратинский высел.при реке Леше, впадающей в Чешскую губу[...]109Канинскому

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