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Улянченко Архип Иванович

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

05.09.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1860

Отец: Улянченко Иван Яковлевич

Мать: Улянченко Мария Семеновна

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
13.01.1880

Жена: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
29.06.1882

Дочь: Бублик Ульяна Архиповна

Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.06.1886

Дочь: Сухотская Марфа Архиповна

Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
06.10.1889

Сын: Улянченко Яков Архипович

Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.04.1893

Дочь: Улянченко Мария Архиповна

Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.03.1894

Дочь: Гарда Мария Архиповна

Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
02.04.1898

Сын: Улянченко Никита Архипович

Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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