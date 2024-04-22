Улянченко Архип Иванович
Место рождения
Дата рождения05.09.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1860
Бракосочетание
13.01.1880
Жена: Улянченко Вера Фоминична
Рождение ребёнка
29.06.1882
Дочь: Бублик Ульяна Архиповна
Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична
Рождение ребёнка
15.06.1886
Дочь: Сухотская Марфа Архиповна
Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична
Рождение ребёнка
06.10.1889
Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична
Рождение ребёнка
01.04.1893
Дочь: Улянченко Мария Архиповна
Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична
Рождение ребёнка
28.03.1894
Дочь: Гарда Мария Архиповна
Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична
Рождение ребёнка
02.04.1898
Сын: Улянченко Никита Архипович
Мать ребёнка: Улянченко Вера Фоминична
Смерть
Неизвестно