Бублик (Улянченко) Ульяна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бублик (Улянченко) Ульяна Архиповна

Место рождения

Липовый Рог, Чернігівська область

Дата рождения

29.06.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1882

Отец: Улянченко Архип Иванович

Мать: Улянченко Вера Фоминична

Липовый Рог, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1905

Муж: Бублик Кирилл Семенович

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Бублик Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Немченко Ольга Кирилловна

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1909

Сын: Бублик Михаил Кириллович

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Бублик Параскева Кирилловна

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Бублик Яков Кириллович

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Бублик Феодосий Кириллович

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.09.1918

Дочь: Бублик Анастасия Кирилловна

Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович

Кунашовка, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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