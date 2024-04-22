Бублик (Улянченко) Ульяна Архиповна
Место рождения
Дата рождения29.06.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1882
Отец: Улянченко Архип Иванович
Мать: Улянченко Вера Фоминична
Бракосочетание
30.01.1905
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Бублик Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Немченко Ольга Кирилловна
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
15.09.1909
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Бублик Параскева Кирилловна
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
09.10.1913
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Бублик Феодосий Кириллович
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Рождение ребёнка
28.09.1918
Дочь: Бублик Анастасия Кирилловна
Отец ребёнка: Бублик Кирилл Семенович
Смерть
Неизвестно