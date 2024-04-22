Бублик Кирилл Семенович
Место рождения
Дата рождения11.05.1882
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1882
Отец: Бублик Семен Даниилович
Бракосочетание
30.01.1905
Жена: Бублик Ульяна Архиповна
Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1905
Дочь: Бублик Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
04.07.1907
Дочь: Немченко Ольга Кирилловна
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
15.09.1909
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
24.10.1910
Дочь: Бублик Параскева Кирилловна
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
09.10.1913
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
01.02.1916
Сын: Бублик Феодосий Кириллович
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Рождение ребёнка
28.09.1918
Дочь: Бублик Анастасия Кирилловна
Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
Неизвестно