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Бублик Кирилл Семенович

Место рождения

Кунашовка, Чернігівська область

Дата рождения

11.05.1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1882

Отец: Бублик Семен Даниилович

Мать: Бублик Елена Кондратьевна

Кунашовка, Чернігівська область
Бракосочетание
30.01.1905

Жена: Бублик Ульяна Архиповна

Липовый Рог, Чернігівська область
Рождение ребёнка
05.11.1905

Дочь: Бублик Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1907

Дочь: Немченко Ольга Кирилловна

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.09.1909

Сын: Бублик Михаил Кириллович

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.10.1910

Дочь: Бублик Параскева Кирилловна

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.10.1913

Сын: Бублик Яков Кириллович

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
01.02.1916

Сын: Бублик Феодосий Кириллович

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Рождение ребёнка
28.09.1918

Дочь: Бублик Анастасия Кирилловна

Мать ребёнка: Бублик Ульяна Архиповна

Кунашовка, Чернігівська область
Работа или профессия
Неизвестно
Железнодорожник
Смерть
Неизвестно
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